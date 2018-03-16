コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

XMA_Divergence_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ビュー
\MQL5\Indicators\
XMA_Divergence.mq5 (17.71 KB) ビュー
XMA_Divergence_HTF.mq5 (23.72 KB) ビュー
指標の時間枠を入力パラメータから変更する可能性のあるXMA_Divergence指標です。

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指標チャート期間（時間枠）

この指標の動作にはXMA_Divergence.mq5指標ファイルが必要です。このファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。

図1　XMA_Divergence_HTF指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/19363

