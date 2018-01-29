代码库部分
XMA_Divergence_HTF - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) 预览
\MQL5\Indicators\
XMA_Divergence.mq5 (17.71 KB) 预览
XMA_Divergence_HTF.mq5 (23.72 KB) 预览
XMA_Divergence 指标可依据输入参数更改指标时间帧:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期 (时间帧)

该指标需要 XMA_Divergence.mq5 指标文件进行操作。将其加到 <终端_数据_文件夹>\MQL5\Indicators。

图例1. XMA_Divergence_HTF 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/19363

