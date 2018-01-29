请观看如何免费下载自动交易
XMA_Divergence 指标可依据输入参数更改指标时间帧:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期 (时间帧)
该指标需要 XMA_Divergence.mq5 指标文件进行操作。将其加到 <终端_数据_文件夹>\MQL5\Indicators。
图例1. XMA_Divergence_HTF 指标。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/19363
