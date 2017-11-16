Трендовый индикатор с отображением зон дивергенции на ценовом графике.

Индикатор демонстрирует значения определенного пользователем периода осциллятора CCI для каждого таймфрейма в виде текстового блока

Трендовый индикатор, получающий торговые сигналы с гистограммы XMACD.

Закрытие позиций: всех позиций, только прибыльных или только убыточных.