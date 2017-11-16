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XMA_Divergence_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор XMA_Divergence с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора XMA_Divergence.mq5.
Рис.1. Индикатор XMA_Divergence_HTF.
CCIValues
Индикатор демонстрирует значения определенного пользователем периода осциллятора CCI для каждого таймфрейма в виде текстового блокаXMA_Divergence
Трендовый индикатор с отображением зон дивергенции на ценовом графике.
KI_signals_v2
Трендовый индикатор, получающий торговые сигналы с гистограммы XMACD.Jims Close Positions
Закрытие позиций: всех позиций, только прибыльных или только убыточных.