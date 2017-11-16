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Индикаторы

XMA_Divergence_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1827
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
Обновлен:
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) просмотр
\MQL5\Indicators\
XMA_Divergence.mq5 (17.71 KB) просмотр
XMA_Divergence_HTF.mq5 (23.72 KB) просмотр
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Индикатор XMA_Divergence с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора XMA_Divergence.mq5.

Рис.1. Индикатор XMA_Divergence_HTF

Рис.1. Индикатор XMA_Divergence_HTF.

CCIValues CCIValues

Индикатор демонстрирует значения определенного пользователем периода осциллятора CCI для каждого таймфрейма в виде текстового блока

XMA_Divergence XMA_Divergence

Трендовый индикатор с отображением зон дивергенции на ценовом графике.

KI_signals_v2 KI_signals_v2

Трендовый индикатор, получающий торговые сигналы с гистограммы XMACD.

Jims Close Positions Jims Close Positions

Закрытие позиций: всех позиций, только прибыльных или только убыточных.