KI_signals_v2 - indicador para MetaTrader 5

Autor real: Kalenzo

Este indicador de tendencia recibe las señales comerciales desde el histograma XMACD.

El indicador utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar a la carpeta de datos del terminal\MQL5\Include). La descripción detallada del trabajo con ellas se encuentra en el artículo Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales.

Fig. 1. Indicador KI_signals_v2

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/19369

