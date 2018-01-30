Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
XMA_Divergence_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
Der XMA_Divergence Indikator mit der Option, Zeitrahmen in den Eingabeparametern zu ändern:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Chartperiode des Indikators (Zeitrahmen)
Der Indikator benötigt die Datei XMA_Divergence.mq5. Speichern Sie sie im Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Abb.1. Der XMA_Divergence_HTF Indikator.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/19363
