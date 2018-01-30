CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

XMA_Divergence_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
731
Rating:
(16)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ansehen
\MQL5\Indicators\
XMA_Divergence.mq5 (17.71 KB) ansehen
XMA_Divergence_HTF.mq5 (23.72 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der XMA_Divergence Indikator mit der Option, Zeitrahmen in den Eingabeparametern zu ändern:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Chartperiode des Indikators (Zeitrahmen)

Der Indikator benötigt die Datei XMA_Divergence.mq5. Speichern Sie sie im Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Abb.1. Der XMA_Divergence_HTF Indikator

Abb.1. Der XMA_Divergence_HTF Indikator.

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/19363

CCIValues CCIValues

Der Indikator zeigt die Werte einer vom Nutzer definierten Periode des CCI Oszillators für jede Timeframe als Textblock an.

XMA_Divergence XMA_Divergence

Ein Trendindikator, der Divergenzbereiche im Preischart anzeigt.

Jims Close Positions Jims Close Positions

Schließen von Positionen: alle Positionen, nur profitable oder nur verlustbringende Positionen.

KI_signals_v2 KI_signals_v2

Ein Trendindikator, der Handelssignale vom XMACD Histogramm erhält.