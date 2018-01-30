Der XMA_Divergence Indikator mit der Option, Zeitrahmen in den Eingabeparametern zu ändern:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H4 ;

Der Indikator benötigt die Datei XMA_Divergence.mq5. Speichern Sie sie im Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Abb.1. Der XMA_Divergence_HTF Indikator.