Индикатор ShadeOpenX с добавленной возможностью отображения в процентном отношении количества времени, уже прошедшего с начала отображаемой во входных параметрах торговой сессии, выполненной с использованием классов библиотек, подробное описание которых было представлено в статье "Пользовательские индикаторы и инфографика в CCanvas".

Две одинаковые торговые системы, построенные на изменении направления движения мувинга ColorJFatl_Digit, для лонгов и шортов, которые можно настраивать различным образом в одном эксперте.