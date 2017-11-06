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XMA_Divergence - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор: Trader Ron
Трендовый индикатор с отображением зон дивергенции на ценовом графике.
Рис.1. Индикатор XMA_Divergence.
Индикатор ShadeOpenX с добавленной возможностью отображения в процентном отношении количества времени, уже прошедшего с начала отображаемой во входных параметрах торговой сессии, выполненной с использованием классов библиотек, подробное описание которых было представлено в статье "Пользовательские индикаторы и инфографика в CCanvas".Exp_ColorJFatl_Digit_Duplex
Две одинаковые торговые системы, построенные на изменении направления движения мувинга ColorJFatl_Digit, для лонгов и шортов, которые можно настраивать различным образом в одном эксперте.
Индикатор демонстрирует значения определенного пользователем периода осциллятора CCI для каждого таймфрейма в виде текстового блокаXMA_Divergence_HTF
Индикатор XMA_Divergence с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.