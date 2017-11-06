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Индикаторы

XMA_Divergence - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2802
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
Обновлен:
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) просмотр
\MQL5\Indicators\
XMA_Divergence.mq5 (17.71 KB) просмотр
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
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Реальный автор: Trader Ron

Трендовый индикатор с отображением зон дивергенции на ценовом графике.

Рис.1. Индикатор XMA_Divergence

Рис.1. Индикатор XMA_Divergence.

ShadeOpenX_Timer ShadeOpenX_Timer

Индикатор ShadeOpenX с добавленной возможностью отображения в процентном отношении количества времени, уже прошедшего с начала отображаемой во входных параметрах торговой сессии, выполненной с использованием классов библиотек, подробное описание которых было представлено в статье "Пользовательские индикаторы и инфографика в CCanvas".

Exp_ColorJFatl_Digit_Duplex Exp_ColorJFatl_Digit_Duplex

Две одинаковые торговые системы, построенные на изменении направления движения мувинга ColorJFatl_Digit, для лонгов и шортов, которые можно настраивать различным образом в одном эксперте.

CCIValues CCIValues

Индикатор демонстрирует значения определенного пользователем периода осциллятора CCI для каждого таймфрейма в виде текстового блока

XMA_Divergence_HTF XMA_Divergence_HTF

Индикатор XMA_Divergence с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.