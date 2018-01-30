Der ShadeOpenX Indikator mit der Option, die Zeit, die seit dem Beginn der in den Eingabeparametern angegebenen Handelszeit vergangen ist, in Prozent anzuzeigen. Die Option wurde mithilfe von Klassen aus der Bibliothek implementiert, eine ausführliche Beschreibung der Klassen ist im Artikel "Benutzerdefinierte Indikatoren und Infografik in CCanvas" zu finden.

Zwei gleiche Handelssysteme basierend auf der Änderung der Bewegungsrichtung des ColorJFatl_Digit MA für Long- und Short-Positionen, die man in einem Expert Advisor unterschiedlich einstellen kann.