Indikatoren

XMA_Divergence - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
855
Rating:
(15)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ansehen
\MQL5\Indicators\
XMA_Divergence.mq5 (17.71 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Echter Autor: Trader Ron

Ein Trendindikator, der Divergenzbereiche im Preischart anzeigt.

Abb.1. Der XMA_Divergence Indikator

Abb.1. Der XMA_Divergence Indikator.

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/19361

