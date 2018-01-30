und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
XMA_Divergence - Indikator für den MetaTrader 5
Echter Autor: Trader Ron
Ein Trendindikator, der Divergenzbereiche im Preischart anzeigt.
Abb.1. Der XMA_Divergence Indikator.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/19361
