喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
真实作者: Trader Ron
趋势指标显示价格图上的偏差区域。
图例1. XMA_Divergence 指标。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/19361
ShadeOpenX_Timer
ShadeOpenX 指标以输入参数指定的交易时段为起始点显示所经过的时间百分比值。它是通过使用文章 "CCanvas 中的自定义指标和信息图" 中详细描述的类库实现的。Exp_ColorJFatl_Digit_Duplex
两款相同的交易系统, 基于 ColorJFatl_Digit 移动方向进行多头和空头交易, 在一个智能交易系统中能够以不同的方式进行配置。
CCIValues
指标显示一个文本块, 其中包含每个时间帧的由用户定义周期的 CCI 振荡器的值。XMA_Divergence_HTF
XMA_Divergence 指标可依据输入参数更改指标时间帧。