Sistema de trading que utiliza el indicador Momento de Vela.

Se decide sobre una transacción cuando el momento (o impulso) cambia de dirección o al atravesar la línea cero. El siguiente parámetro de entrada se utiliza para seleccionar el tipo de algoritmo de operativa:

input AlgMode Mode=twist;

Para un correcto funcionamiento del EA (Asesor Experto), coloque el archivo compilado del indicador BlauCMomentum.ex5 en la carpeta_datos_terminal\MQL5\Indicators.

Se debe tener en cuenta que el archivo de biblioteca TradeAlgorithms.mqh está diseñado para utilizar asesores expertos en brokers que ofrezcan spread distinto de cero y capacidad para establecer Stop Loss y Take Profit simultáneamente al abrir una posición. Otras variantes de esta biblioteca se pueden descargar de https://www.mql5.com/es/code/1578.

Se han utilizado los parámetros de entrada por defecto, del Asesor Experto, durante las pruebas mostradas a continuación. Stop Loss y Take Profit no se han utilizado durante las pruebas.

Fig. 1. Ejemplos del historial de transacciones en el gráfico

Resultados de las pruebas para 2012-2013 con EURUSD H4:

Fig. 2. Gráfico de resultados de las pruebas