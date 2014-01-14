Sistema de trading que utiliza el oscilador Índice de Momento de Vela. Se decide sobre una transacción cuando el oscilador cambia la dirección de su movimiento.

Coloque el archivo compilado del indicador BlauCMI.ex5 en la carpeta_datos_terminal\MQL5\Indicators.

Se debe tener en cuenta que el archivo de biblioteca TradeAlgorithms.mqh está diseñado para utilizar asesores expertos en brokers que ofrezcan spread distinto de cero y capacidad para establecer Stop Loss y Take Profit simultáneamente al abrir una posición. Otras variantes de esta biblioteca se pueden descargar de https://www.mql5.com/es/code/1578.

Se han utilizado los parámetros de entrada por defecto, del Asesor Experto, durante las pruebas mostradas a continuación. Stop Loss y Take Profit no se han utilizado durante las pruebas.

Fig. 1. Ejemplos del historial de transacciones en el gráfico

Resultados de las pruebas para 2012 con EURUSD H1:

Fig. 2. Gráfico de resultados de las pruebas