ポケットに対して
エキスパート

Exp_BlauCMomentum - MetaTrader 5のためのエキスパート

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
781
評価:
(32)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
exp_blaucmomentum.mq5 (9.5 KB) ビュー
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ビュー
tradealgorithms.mqh (67.74 KB) ビュー
\MQL5\Indicators\
blaucmomentum.mq5 (9.7 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

ローソク足モメンタム指標を使う取引システム。

モメンタムが方向を変えるかゼロラインをブレイクスルーするときに、取引の決定がなされます。次の入力パラメータがエントリーアルゴリズムのオプションを選択するために使用されています。

input AlgMode Mode=twist;      // 市場参入アルゴリズム

EAを正しく操作するにはコンパイルされたBlauCMomentum.ex5指標ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。

TradeAlgorithms.mqhライブラリファイルはノンゼロスプレッドを提供するブローカによるエキスパートアドバイザーの使用、また、注文を出す際の決済逆指値と決済指値オプション設定のために設計されていることにご注意ください。 ライブラリの他のバリアントはhttps://www.mql5.com/en/code/1578からダウンロードできます。

下記の検証では Expert Adviser のデフォルト入力パラメータが使用されています。検証には決済逆指値と決済指値は使われていません。

図1　チャートでの約定履歴のインスタンス。

H4での2012のEURUSDのテスト結果：

図2　検証結果のチャート

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1935

