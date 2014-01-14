CodeBaseSecciones
Indicadores

Fx10 - indicador para MetaTrader 5

Publicado por:
Nikolay Kositsin
Visualizaciones:
1394
Ranking:
(20)
Publicado:
Actualizado:
fx10.mq5 (8.78 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
Autor Real:

palanka

Descripcion:

El indicador de señal de semáforo con valores basados en cinco indicadores técnicos: LWMA, SMA, RSI, Estocástico, MACD.

Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Code Base de mql4.com el 01.11.2007.

INdicador Fx10

