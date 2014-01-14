Mira cómo descargar robots gratis
Fx10 - indicador para MetaTrader 5
Publicado por:
- Nikolay Kositsin
Visualizaciones:
- 1394
Ranking:
-
Publicado:
Actualizado:
Autor Real:
palanka
Descripcion:
El indicador de señal de semáforo con valores basados en cinco indicadores técnicos: LWMA, SMA, RSI, Estocástico, MACD.
Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Code Base de mql4.com el 01.11.2007.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/772
