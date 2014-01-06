代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
EA

Exp_BlauCMomentum - MetaTrader 5EA

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1404
等级:
(32)
已发布:
已更新:
exp_blaucmomentum.mq5 (9.5 KB) 预览
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) 预览
tradealgorithms.mqh (60.89 KB) 预览
\MQL5\Indicators\
blaucmomentum.mq5 (9.7 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

一个交易系统，采用 蜡烛动量指数 指标。

当振荡器改变其运动方向或突破零轴时，做出有关交易决定。如下输入参数用于选择入场算法选项:

input AlgMode Mode=twist;      //入场算法

若要正确操作 EA, 放置编译好的指标文件 BlauCMomentum.ex5 至客户端数据文件夹\MQL5\Indicators。

考虑 TradeAlgorithms.mqh 库文件的设计目的是用于 EA，且交易平台使用 非零点差 ，以及能够在开仓时同时设置止损和止盈 。这个库文件的其它变种可以从 https://www.mql5.com/zh/code/1578下载。

在测试时使用的省缺自动交易程序的输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。

图例. 1. 图表上的合约历史实例。

图例. 1. 图表上的合约历史实例

测试结果 2012-2013 品种 EURUSD H4:

图例. 2. 测试结果图表

图例. 2. 测试结果图表

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1935

Exp_BlauCMI Exp_BlauCMI

一个交易系统，采用蜡烛动量指数。

BlauDTI BlauDTI

William Blau 的方向趋势指数，以彩色直方图形式实现。

ColorBlauErgodicMACD ColorBlauErgodicMACD

遍历 MACD-振荡器，以彩色直方图形式实现。

ATRStops_v1 ATRStops_v1

趋势指标，以 NRTR 形式实现。