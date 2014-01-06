一个交易系统，采用 蜡烛动量指数 指标。

当振荡器改变其运动方向或突破零轴时，做出有关交易决定。如下输入参数用于选择入场算法选项:

input AlgMode Mode=twist;

若要正确操作 EA, 放置编译好的指标文件 BlauCMomentum.ex5 至客户端数据文件夹\MQL5\Indicators。

考虑 TradeAlgorithms.mqh 库文件的设计目的是用于 EA，且交易平台使用 非零点差 ，以及能够在开仓时同时设置止损和止盈 。这个库文件的其它变种可以从 https://www.mql5.com/zh/code/1578下载。

在测试时使用的省缺自动交易程序的输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。

图例. 1. 图表上的合约历史实例

测试结果 2012-2013 品种 EURUSD H4:





图例. 2. 测试结果图表