请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
Exp_BlauCMomentum - MetaTrader 5EA
- 显示:
- 1404
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
一个交易系统，采用 蜡烛动量指数 指标。
当振荡器改变其运动方向或突破零轴时，做出有关交易决定。如下输入参数用于选择入场算法选项:
input AlgMode Mode=twist; //入场算法
若要正确操作 EA, 放置编译好的指标文件 BlauCMomentum.ex5 至客户端数据文件夹\MQL5\Indicators。
考虑 TradeAlgorithms.mqh 库文件的设计目的是用于 EA，且交易平台使用 非零点差 ，以及能够在开仓时同时设置止损和止盈 。这个库文件的其它变种可以从 https://www.mql5.com/zh/code/1578下载。
在测试时使用的省缺自动交易程序的输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。
图例. 1. 图表上的合约历史实例
测试结果 2012-2013 品种 EURUSD H4:
图例. 2. 测试结果图表
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1935
Exp_BlauCMI
一个交易系统，采用蜡烛动量指数。BlauDTI
William Blau 的方向趋势指数，以彩色直方图形式实现。
ColorBlauErgodicMACD
遍历 MACD-振荡器，以彩色直方图形式实现。ATRStops_v1
趋势指标，以 NRTR 形式实现。