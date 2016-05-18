und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Exp_BlauCMomentum - Experte für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 889
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Ein Handelssystem, das den Kerzen Momentum Indikator verwendet.
Eine Handelsentscheidung wird getroffen, wenn das Momentum seine Richtung ändert oder es einen Durchbruch durch die Nulllinie gibt. Der folgende Eingabeparameter wird für die Auswahl des Einstiegsalgorithmus verwendet:
input AlgMode Mode=twist; //Algorithmus um in den Markt einzusteigen
Für eine korrekte Funktion des EA, kopieren Sie die compilierte Indikator Datei BlauCMomentum.ex5 in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Es sollte beachtet werden, dass die TradeAlgorithms.mqh Bibliotheksdatei entworfen wurde, um Expert Advisors mit Brokern zu benützen, die nonzero spread anbieten und bei denen es möglich ist, Stop Loss und Take Profit gleichzeitig mit dem öffnen einer Position zu setzen. Andere Varianten dieser Bibliothek können von https://www.mql5.com/en/code/1578 herunter geladen werden.
Die standardmäßigen Expert Advisor Eingabeparameter wurden in den unten dargestellten Tests verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.
Abb. 1. Historie der Trades am Chart.
Testergebnisse für 2012-2013 für EURUSD H4:
Abb. 2. Chart der Testergebnisse
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1935
Ein Handelssystem, das den Kerzen Momentum Index verwendet.BlauDTI
William Blau's Directional Trend Index in Form eines Farbhistogramms.
Der Indikator zeichnet Fraktale auf Basis von drei Kerzen.EMA_Prediction_HTF_Signal
Der EMA_Prediction_HTF_Signal Indikator zeigt die Trendrichtung basierend auf Daten des EMA_Prediction Indikators als graphisches Objekt mit farbiger Trendanzeige, gibt Alerts oder Audiosignale aus und sendet Push-Benachrichtigungen an Ihr Smartphone.