Expert Advisors

Exp_BlauCMomentum - Experte für den MetaTrader 5

exp_blaucmomentum.mq5 (9.5 KB) ansehen
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ansehen
tradealgorithms.mqh (67.74 KB) ansehen
\MQL5\Indicators\
blaucmomentum.mq5 (9.7 KB) ansehen
Ein Handelssystem, das den Kerzen Momentum Indikator verwendet.

Eine Handelsentscheidung wird getroffen, wenn das Momentum seine Richtung ändert oder es einen Durchbruch durch die Nulllinie gibt. Der folgende Eingabeparameter wird für die Auswahl des Einstiegsalgorithmus verwendet:

input AlgMode Mode=twist;      //Algorithmus um in den Markt einzusteigen

Für eine korrekte Funktion des EA, kopieren Sie die compilierte Indikator Datei BlauCMomentum.ex5 in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Es sollte beachtet werden, dass die TradeAlgorithms.mqh Bibliotheksdatei entworfen wurde, um Expert Advisors mit Brokern zu benützen, die nonzero spread anbieten und bei denen es möglich ist, Stop Loss und Take Profit gleichzeitig mit dem öffnen einer Position zu setzen. Andere Varianten dieser Bibliothek können von https://www.mql5.com/en/code/1578 herunter geladen werden.

Die standardmäßigen Expert Advisor Eingabeparameter wurden in den unten dargestellten Tests verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.

Abb. 1. Historie der Trades am Chart.

Testergebnisse für 2012-2013 für EURUSD H4:

Abb. 2. Chart der Testergebnisse

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1935

