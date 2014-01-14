Mira cómo descargar robots gratis
Forecast Oscillator - indicador para MetaTrader 5
- Nikolay Kositsin
- 1368
Autor Real:
Nick Bilak
Descripcion:
Oscilador normalizado proporcionado por la línea de señal y los puntos de colores para hacer ofertas.
Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Code Base de mql4.com el 24.09.2007.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/769
