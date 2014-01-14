CodeBaseSecciones
Indicadores

Forecast Oscillator - indicador para MetaTrader 5

Nick Bilak | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Publicado por:
Nikolay Kositsin
Visualizaciones:
1368
Ranking:
(19)
Publicado:
Actualizado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor Real:

Nick Bilak

Descripcion:

Oscilador normalizado proporcionado por la línea de señal y los puntos de colores para hacer ofertas.

Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Code Base de mql4.com el 24.09.2007.

Indicador Forecast Oscillator

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/769

