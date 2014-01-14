Participe de nossa página de fãs
Sistema de negociação baseado no indicador Momentum de Vela.
Uma decisão de negociação é feita quando ocorre uma variação da direção do Momentum ou o rompimento da linha zero. O seguintes parâmetros de entrada são usado para selecionar uma opção do algoritmo de entrada:
input AlgMode Mode=twist; //algoritmo para entrada no mercado
Para uma operação correta deste EA, coloque o arquivo compilado do indicador BlauCMomentum.ex5 em terminal_data_older\MQL5\Indicators.
Deve-se considerar que a biblioteca TradeAlgorithms.mqh foi projetada para usar em Expert Advisors por brokers que oferecem spread diferente de zero com a habilidade de definir o Stop Loss e Take Profit simultaneamente a abertura de posição. Outras variante desta biblioteca podem ser baixadas em https://www.mql5.com/pt/code/1578.
Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.
Fig. 1. Gráfico com algumas operações de exemplo
Resultados do teste para o par EURUSD H4 em 2011:
Fig. 2. Gráfico de resultados do teste
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1935
