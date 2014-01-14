Sistema de negociação baseado no indicador Momentum de Vela.

Uma decisão de negociação é feita quando ocorre uma variação da direção do Momentum ou o rompimento da linha zero. O seguintes parâmetros de entrada são usado para selecionar uma opção do algoritmo de entrada:

input AlgMode Mode=twist;

Para uma operação correta deste EA, coloque o arquivo compilado do indicador BlauCMomentum.ex5 em terminal_data_older\MQL5\Indicators.

Deve-se considerar que a biblioteca TradeAlgorithms.mqh foi projetada para usar em Expert Advisors por brokers que oferecem spread diferente de zero com a habilidade de definir o Stop Loss e Take Profit simultaneamente a abertura de posição. Outras variante desta biblioteca podem ser baixadas em https://www.mql5.com/pt/code/1578.

Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.

Fig. 1. Gráfico com algumas operações de exemplo

Resultados do teste para o par EURUSD H4 em 2011:

Fig. 2. Gráfico de resultados do teste