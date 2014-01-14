CodeBaseSecciones
ColorBlauErgodicMACD - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Oscilador MACD ergódico del libro "Momentum, dirección y divergencia", de William Blau, implementado en forma de un histograma en color.

El indicador usa la biblioteca de clases SmoothAlgorithms.mqh (debe ser copiada en la carpeta_datos_terminal\MQL5\Include). El uso de estas clases fue descrito a fondo en el artículo "Promediando Series de Precios para Cálculos Intermedios Sin Usar Búfers Adicionales".

El indicador ColorBlauErgodicMACD

i-Fractals-sig i-Fractals-sig

El indicador de señales de entrada al mercado utilizando fractales.

IsNewBar IsNewBar

La clase СIsNewBar permite determinar el momento de una barra cambiando.

Fx10 Fx10

El indicador de señales de semáforo con valores basados en cinco indicadores técnicos: LWMA, SMA, RSI, Estocástico, MACD.

Exp_BlauCMomentum Exp_BlauCMomentum

Sistema de trading que utiliza el indicador Momento de Vela.