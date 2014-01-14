Pon "Me gusta" y sigue las noticias
ColorBlauErgodicMACD - indicador para MetaTrader 5
Oscilador MACD ergódico del libro "Momentum, dirección y divergencia", de William Blau, implementado en forma de un histograma en color.
El indicador usa la biblioteca de clases SmoothAlgorithms.mqh (debe ser copiada en la carpeta_datos_terminal\MQL5\Include). El uso de estas clases fue descrito a fondo en el artículo "Promediando Series de Precios para Cálculos Intermedios Sin Usar Búfers Adicionales".
El indicador ColorBlauErgodicMACD
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1942
