Exp_BlauCMomentum - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Просмотров:
2370
Рейтинг:
(32)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Торговая система с использованием осциллятора Candle Momentum.

Решение о сделке принимается тогда, когда моментум меняет направление движения или происходит пробой нулевой линии.

Для выбора варианта алгоритма входа используется входной параметр:

input AlgMode Mode=twist;      //алгоритм для входа в рынок

Для корректной работы советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора BlauCMomentum.ex5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.

Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке https://www.mql5.com/ru/code/1578.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2012-2013 гг. на EURUSD H4:

Рис. 2. График результатов тестирования

