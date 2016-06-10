Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
ColorJFatl_Digit - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1977
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Сглаженный быстрый цифровой фильтр ColorJFatl с отображением последнего значения в виде ценовой метки и с возможностью округлять уровни индикатора на требуемое количество порядков. Порядок округления определяется входной переменной индикатора Digit :
input uint Digit=3; //количество разрядов округления
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Рис.1. Индикатор ColorJFatl_Digit
Индикатор ColorX2MA_Cloud с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.ColorJFatl_Cloud
Сглаженный индикатор быстрого тренда JFatl с заливкой пространства графика цветным фоном.
Индикатор ColorJFatl_Cloud с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.iMFISign
Семафорный стрелочный сигнальный индикатор с использованием выхода из зон перекупленности и перепроданности классического осциллятора Money Flow Index.