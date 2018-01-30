und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Exp_ColorJFatl_Digit_Duplex - Experte für den MetaTrader 5
- 654
Zwei gleiche Handelssysteme basierend auf der Änderung der Bewegungsrichtung des ColorJFatl_Digit MA für Long- und Short-Positionen, die man in einem Expert Advisor unterschiedlich einstellen kann. Dafür werden alle Eingabeparameter des Expert Advisors in zwei große Gruppen aufgeteilt:
- Parameter, deren Namen mit dem Buchstaben L beginnen, werden für die Verwaltung von Long-Positionen verwendet.
- Parameter, deren Namen mit dem Buchstaben S beginnen, werden für die Verwaltung von Short-Positionen verwendet.
//+----------------------------------------------+ //| Eingabeparameter des Expert Advisors für Long-Positionen | //+----------------------------------------------+ input uint L_Magic=777; //L Magic Number input double L_MM=0.1; //L Anteil der Einlage an einem Trade input MarginMode L_MMMode=LOT; //L Modus für das Festlegen der Lotgröße
//+----------------------------------------------+ //| Eingabeparameter des Expert Advisors für Short-Positionen | //+----------------------------------------------+ input uint S_Magic=555; //S Magic Number input double S_MM=0.1; //S Anteil der Einlage an einem Trade input MarginMode S_MMMode=LOT; //S Modus für das Festlegen der Lotgröße
Für diese Handelssysteme werden verschiedene Magic Numbers verwendet, und sie hängen von einander nicht ab. Echte Finanzmärkte sind sehr selten symmetrisch. Häufig werden absolut unterschiedliche Parameter eines Handelssystems benötigt, um einen Aufwärtstrend und Abwärtstrend zu handeln. Um den Expert Advisor richtig einzustellen, sollte man zunächst nur eines der Hadnelssysteme testen und das zweite deaktiviert.
input bool L_PosOpen=true; //L Erlaubnis, eine Long-Position zu eröffnen input bool L_PosClose=true; //L Erlaubnis, eine Long-Position zu schließen
Danach sollte man das zweite System einstellen.
Der generierte Expert Advisors benötigt die kompilierte Datei ColorJFatl_Digit.ex5. Kopieren Sie diese in den Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Bei den unten angeführten Tests wurden Standardparameter des Expert Advisors verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.
Abb.1. Beispiele für Trades bei symmetrischen Einstellungen.
Testergebnisse für 2015 auf EUAUD H4:
Abb.2. Chart mit Testergebnissen.
Abb.3. Beispiele für Trades bei nicht symmetrischen Einstellungen.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/19344
