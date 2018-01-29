代码库部分
EA

Exp_ColorJFatl_Digit_Duplex - MetaTrader 5EA

Nikolay Kositsin
显示:
1084
等级:
(15)
已发布:
已更新:
\MQL5\Experts\
Exp_ColorJFatl_Digit_Duplex.mq5 (20.88 KB) 预览
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) 预览
TradeAlgorithms.mqh (223.38 KB) 预览
\MQL5\Indicators\
ColorJFatl_Digit.mq5 (8.82 KB) 预览
下载ZIP
两款相同的交易系统, 基于 ColorJFatl_Digit 移动方向进行多头和空头交易, 在一个智能交易系统中能够以不同的方式进行配置。为此目的, 所有的输入参数可以分成两大组:

  1. 以字母 L 开头的参数用于管理多头持仓
  2. 以字母 S 开头的参数用于管理空头持仓
//+----------------------------------------------+
//| EA 的多头持仓参数                              |
//+----------------------------------------------+
input uint    L_Magic=777;          //L 标识数字
input double  L_MM=0.1;             //L 每笔交易占资金的份额
input MarginMode L_MMMode=LOT;      //L 手数设置模式



//+----------------------------------------------+
//| EA 的空头持仓参数                              |
//+----------------------------------------------+
input uint    S_Magic=555;          //S 标识数字
input double  S_MM=0.1;             //S 每笔交易占资金的份额
input MarginMode S_MMMode=LOT;      //S 手数设置模式

这些交易系统使用不同的魔幻数字, 所以它们是两个独立的系统。真正的金融市场很少是对称的。相同的交易系统针对上涨和下跌的行情经常需要不同的参数。若要正确配置 EA, 您应该首先测试交易系统的一种情况, 并禁用第二种。

input bool    L_PosOpen=true;       //L 允许多头入场
input bool    L_PosClose=true;      //L 允许多头离场

之后, 对第二种情况执行相同的操作。

为了正确操作智能交易系统, 您应该将已编译的 ColorJFatl_Digit.ex5 指标文件添加到 <终端_数据_文件夹>\MQL5\Indicators。

在下面显示的测试中使用智能交易系统的默认输入参数。止损和止盈在测试期间未使用。

图例1. 图表中具有对称设置的成交示例

测试结果 2015, EURAUD H4:

图例 2. 测试结果图表

图例 2. 图表中具有非对称设置的成交示例

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/19344

