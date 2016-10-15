無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Exp_BlauCMI - MetaTrader 5のためのエキスパート
- ビュー:
- 707
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
ローソク足モメンタム指数オシレーターを使う取引システム。オシレータがその移動方向を変更したときに取引についての決定がなされます。
コンパイルされたBlauCMI.ex5インディケータファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsフォルダに配置します。
TradeAlgorithms.mqhライブラリファイルはノンゼロスプレッドを提供するブローカによるエキスパートアドバイザーの使用、また、注文を出す際の決済逆指値と決済指値オプション設定のために設計されていることにご注意ください。 ライブラリの他のバリアントはhttps://www.mql5.com/en/code/1578からダウンロードできます。
下記の検証では Expert Adviser のデフォルト入力パラメータが使用されています。検証には決済逆指値と決済指値は使われていません。
図1 チャートでの約定履歴のインスタンス。
H1での2012のEURUSDのテスト結果：
図2 検証結果のチャート
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1933
BlauDTI
着色されたヒストグラムの形でのウィリアムブラウの方向トレンド指数INERCIA_bars
価格変動の大きさに応じた価格チャートのバーの色付け
Exp_BlauCMomentum
ローソク足モメンタム指標を使う取引システムLW_Fractals
この指標は3つのローソク足に基づいてフラクタルを描画します。