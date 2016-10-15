ローソク足モメンタム指数オシレーターを使う取引システム。オシレータがその移動方向を変更したときに取引についての決定がなされます。

コンパイルされたBlauCMI.ex5インディケータファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsフォルダに配置します。

TradeAlgorithms.mqhライブラリファイルはノンゼロスプレッドを提供するブローカによるエキスパートアドバイザーの使用、また、注文を出す際の決済逆指値と決済指値オプション設定のために設計されていることにご注意ください。 ライブラリの他のバリアントはhttps://www.mql5.com/en/code/1578からダウンロードできます。

下記の検証では Expert Adviser のデフォルト入力パラメータが使用されています。検証には決済逆指値と決済指値は使われていません。

図1 チャートでの約定履歴のインスタンス。

H1での2012のEURUSDのテスト結果：

図2 検証結果のチャート