Exp_BlauCMI - MetaTrader 5EA

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1465
等级:
(30)
已发布:
已更新:
exp_blaucmi.mq5 (7.96 KB) 预览
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) 预览
tradealgorithms.mqh (60.89 KB) 预览
\MQL5\Indicators\
blaucmi.mq5 (8.74 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

一个交易系统，采用 蜡烛动量指数 振荡器。当振荡器改变其运动方向时，做出有关合约决定。

放置 BlauCMI.ex5 指标编译文件至客户端文件夹\MQL5\Indicators.

考虑 TradeAlgorithms.mqh 库文件的设计目的是用于 EA，且交易平台使用 非零点差 ，以及能够在开仓时同时设置止损和止盈 。这个库文件的其它变种可以从 https://www.mql5.com/zh/code/1578下载。

在测试时使用的省缺自动交易程序的输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。

图例. 1. 图表上的合约历史实例。

图例. 1. 图表上的合约历史实例

测试结果 2012 品种 EURUSD H1:

图例. 2. 测试结果图表

图例. 2. 测试结果图表

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1933

