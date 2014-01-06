一个交易系统，采用 蜡烛动量指数 振荡器。当振荡器改变其运动方向时，做出有关合约决定。

放置 BlauCMI.ex5 指标编译文件至客户端文件夹\MQL5\Indicators.

考虑 TradeAlgorithms.mqh 库文件的设计目的是用于 EA，且交易平台使用 非零点差 ，以及能够在开仓时同时设置止损和止盈 。这个库文件的其它变种可以从 https://www.mql5.com/zh/code/1578下载。

在测试时使用的省缺自动交易程序的输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。

图例. 1. 图表上的合约历史实例

测试结果 2012 品种 EURUSD H1:

图例. 2. 测试结果图表