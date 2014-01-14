CodeBaseSeções
Experts

Exp_BlauCMI - expert para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1412
Avaliação:
(30)
Publicado:
Atualizado:
exp_blaucmi.mq5 (7.96 KB) visualização
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) visualização
tradealgorithms.mqh (60.89 KB) visualização
\MQL5\Indicators\
blaucmi.mq5 (8.74 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Sistema de negociação que utiliza o oscilador Índice de Momentum da Vela. A decisão sobre a negociação é feita quando o oscilado varia a direção de seu movimento.

Coloque o arquivo compilado do indicador BlauCMI.ex5 em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Deve-se considerar que a biblioteca TradeAlgorithms.mqh foi projetada para ser utilizada em Expert Advisors por brokers que oferecem spread diferente de zero e a habilidade de definir Stop Loss e Take Profts simultaneamente a abertura de posição. Outras variantes desta biblioteca podem ser baixada em https://www.mql5.com/pt/code/1578.

Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.

Fig. 1. Gráfico com algumas operações de exemplo.

Resultados do teste para o par EURUSD H4 em 2011:

Fig. 2. Gráfico de resultados do teste

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1933

