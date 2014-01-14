Sistema de negociação que utiliza o oscilador Índice de Momentum da Vela. A decisão sobre a negociação é feita quando o oscilado varia a direção de seu movimento.

Coloque o arquivo compilado do indicador BlauCMI.ex5 em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Deve-se considerar que a biblioteca TradeAlgorithms.mqh foi projetada para ser utilizada em Expert Advisors por brokers que oferecem spread diferente de zero e a habilidade de definir Stop Loss e Take Profts simultaneamente a abertura de posição. Outras variantes desta biblioteca podem ser baixada em https://www.mql5.com/pt/code/1578.

Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.

Fig. 1. Gráfico com algumas operações de exemplo

Resultados do teste para o par EURUSD H4 em 2011:

Fig. 2. Gráfico de resultados do teste