Ein Handelssystem, das den Kerzen Momentum Index Oszillator verwendet. Eine Entscheidung zur Ausführung eines Trades wird gefällt, wenn der Oszillator die Richtung seiner Bewegung ändert.

Kopieren Sie die compilierte Datei des Indikators <a0>BlauCMI.ex5 </a0> in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Es sollte beachtet werden, dass die TradeAlgorithms.mqh Bibliotheksdatei entworfen wurde, um Expert Advisors mit Brokern zu benützen, die nonzero spread anbieten und bei denen es möglich ist, Stop Loss und Take Profit gleichzeitig mit dem öffnen einer Position zu setzen. Andere Varianten dieser Bibliothek können von https://www.mql5.com/en/code/1578 herunter geladen werden.

Die standardmäßigen Expert Advisor Eingabeparameter wurden in den unten dargestellten Tests verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.

Abb. 1. Historie der Trades am Chart.

Testergebnisse für 2012 für EURUSD H1:

Abb. 2. Chart der Testergebnisse