Exp_BlauCMI - эксперт для MetaTrader 5
- 2668
Торговая система с использованием осциллятора Candle Momentum Index. Решение о сделке принимается при смене осциллятором направления движения.
Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора BlauCMI.ex5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.
Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки стоплосса и тейкпрофита одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке https://www.mql5.com/ru/code/1578.
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.
Рис. 1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2012 год на EURUSD H1:
Рис. 2. График результатов тестирования
