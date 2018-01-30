und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Count of candles in interval (histogram) - Indikator für den MetaTrader 5
Die bullischen und bärischen Balken werden in einem Bereich von The number of the starting bar (Anfangsbalken, ganz rechts im Chart) bis The number of the end bar (der letzte Balken, ganz links im Chart) gezählt.
Der Indikator mit den Einstellungen starting bar (0) und end bar (5):
Mögliche Anwendung: drei Zeitrahmen mit den gleichen Einstellungen:
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/19328
