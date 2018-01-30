CodeBaseKategorien
Die bullischen und bärischen Balken werden in einem Bereich von The number of the starting bar (Anfangsbalken, ganz rechts im Chart) bis The number of the end bar (der letzte Balken, ganz links im Chart) gezählt.

Der Indikator mit den Einstellungen starting bar (0) und end bar (5):

Count of candles in interval (histogram)

Mögliche Anwendung: drei Zeitrahmen mit den gleichen Einstellungen:

Count of candles in interval (histogram)

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/19328

