コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

ローソク足の数（ヒストグラム） - MetaTrader 5のためのインディケータ

Vladimir Karputov | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1179
評価:
(20)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

この指標は、開始バーの番号（チャートの右の最初のバー）から終了バーの番号（左）までの期間の強気と弱気のバーを計算します 。

「開始バー」 (0) と「終了バー」 (5)を持つ指標:

ローソク足の数（ヒストグラム）

可能な適用: 同じ設定での3つの時間枠

ローソク足の数（ヒストグラム）

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/19328

ローソク足の統計 2 ローソク足の統計 2

一連の強気/弱気バーでのバーの数を数えます。結果をチャートとして表示します。チャートのスクリーンショットを保存します。このスクリプトはCGraphicクラスを使います。

DeMarkerValues DeMarkerValues

この指標は、各時間枠のDeMarkerオシレータ周期のユーザ定義値のテキストブロックを表示します。

MAMACD MAMACD

iMA（移動平均、MA）とiMACD（移動平均収束/発散、MACD）に基づく戦略です。

移動平均Nバー交差アラート 移動平均Nバー交差アラート

iMA（移動平均、MA）指標がインデックスNでバーを横切ると、アラート（音声アラート、電子メール、プッシュ通知）が生成されます。