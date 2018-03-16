ローソク足の数（ヒストグラム）

この指標は、開始バーの番号（チャートの右の最初のバー）から終了バーの番号（左）までの期間の強気と弱気のバーを計算します 。

「開始バー」 (0) と「終了バー」 (5)を持つ指標:

可能な適用: 同じ設定での3つの時間枠