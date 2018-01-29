代码库部分
指标

间隔内蜡烛计数 (直方图) - MetaTrader 5脚本

Vladimir Karputov
指标计算从起始柱线编号 (图表右侧为第一根柱线) 至终止柱线的编号 (位于左侧)。

指标的 '起始柱线' (0) 和 '结束主线' (5):

间隔内蜡烛计数 (直方图)

可能的应用: 具有相同设置的三个时间帧:

间隔内蜡烛计数 (直方图)

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/19328

蜡烛统计 2 蜡烛统计 2

计算一系列牛市和熊市柱线的数量。作为图表显示。保存结果图表的截屏。脚本使用了 CGraphic 类。

DeMarkerValues DeMarkerValues

指标显示一个文本块, 其中包含每个时间帧的由用户定义周期的 DeMarker 振荡器的值。

MAMACD MAMACD

策略基于 iMA (移动均线, MA) 和 iMACD (移动均线聚合/发散, MACD)。

移动均线穿越第 N 根柱线时报警 移动均线穿越第 N 根柱线时报警

当 iMA (移动平均线, MA) 指标穿越第 N 根柱线时, 会产生警报 (音频警报, 电子邮件和推送通知)。