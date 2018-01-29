间隔内蜡烛计数 (直方图)

请观看如何免费下载自动交易
指标计算从起始柱线编号 (图表右侧为第一根柱线) 至终止柱线的编号 (位于左侧)。
指标的 '起始柱线' (0) 和 '结束主线' (5):
可能的应用: 具有相同设置的三个时间帧:
蜡烛统计 2
计算一系列牛市和熊市柱线的数量。作为图表显示。保存结果图表的截屏。脚本使用了 CGraphic 类。DeMarkerValues
指标显示一个文本块, 其中包含每个时间帧的由用户定义周期的 DeMarker 振荡器的值。
MAMACD
策略基于 iMA (移动均线, MA) 和 iMACD (移动均线聚合/发散, MACD)。移动均线穿越第 N 根柱线时报警
当 iMA (移动平均线, MA) 指标穿越第 N 根柱线时, 会产生警报 (音频警报, 电子邮件和推送通知)。