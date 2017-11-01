Count of candles in interval (histogram)

Подсчет бычьих и медвежьих баров производится в промежутке от бара The number of the starting bar (это начальный бар, находится на графике справа) до бара The number of the end bar (это конечный бар, находится на графике слева).

Индикатор с настройками starting bar (0) и end bar (5):

Возможное применение: три таймфрейма с одинаковыми настройками: