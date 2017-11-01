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Count of candles in interval (histogram) - индикатор для MetaTrader 5
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Подсчет бычьих и медвежьих баров производится в промежутке от бара The number of the starting bar (это начальный бар, находится на графике справа) до бара The number of the end bar (это конечный бар, находится на графике слева).
Индикатор с настройками starting bar (0) и end bar (5):
Возможное применение: три таймфрейма с одинаковыми настройками:
Подсчет количества серий бычьих и медвежьих баров. Отображение итогов в виде графика. Сохранение скриншота полученного графика. Используется класс CGraphic.DeMarkerValues
Индикатор демонстрирует значения определенного пользователем периода осциллятора DeMarker для каждого таймфрейма в виде текстового блока.
Стратегия на основе iMA (Moving Average, MA) и iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD).Alert Crossing Moving Average Nth Bar
Сигнал (звуковой файл, уведомление на email, Push) при пересечении индикатором iMA (Moving Average, MA) бара под номером N.