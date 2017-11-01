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Индикаторы

Count of candles in interval (histogram) - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
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Просмотров:
2538
Рейтинг:
(20)
Опубликован:
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Подсчет бычьих и медвежьих баров производится в промежутке от бара The number of the starting bar (это начальный бар, находится на графике справа) до бара The number of the end bar (это конечный бар, находится на графике слева).

Индикатор с настройками starting bar (0) и end bar (5):

Count of candles in interval (histogram)

Возможное применение: три таймфрейма с одинаковыми настройками:

Count of candles in interval (histogram)

Statistics of candles 2 Statistics of candles 2

Подсчет количества серий бычьих и медвежьих баров. Отображение итогов в виде графика. Сохранение скриншота полученного графика. Используется класс CGraphic.

DeMarkerValues DeMarkerValues

Индикатор демонстрирует значения определенного пользователем периода осциллятора DeMarker для каждого таймфрейма в виде текстового блока.

MAMACD MAMACD

Стратегия на основе iMA (Moving Average, MA) и iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD).

Alert Crossing Moving Average Nth Bar Alert Crossing Moving Average Nth Bar

Сигнал (звуковой файл, уведомление на email, Push) при пересечении индикатором iMA (Moving Average, MA) бара под номером N.