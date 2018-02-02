CodeBaseSecciones
Indicadores

Alert Crossing Moving Average Nth Bar - indicador para MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Visualizaciones:
1140
Ranking:
(26)
Publicado:
Es la señal que llega (archivo de sonido, aviso de email, Push) cuando el indicador iMA (Moving Average, MA) cruza la barra con el número N.

Alert Crossing MovingAverage Nth Bar


Parámetros de entrada:

  • period of ma - período de promedio вуд штвшсфвщк Moving Average;
  • ma_shift - desplazamiento del indicador Moving Average;
  • ma_method - tipo del promedio del indicador Moving Average;
  • applied_price - precio aplicado para el cálculo del indicador Moving Average;
  • Play sound - bandera de reproducción del archivo de sonido;
  • sound_filename - nombre del archivo de sonido;
  • Send mail - bandera del envío del mensaje a email;
  • Send notification - bandera del envío de la notificaión Push;
  • N bar - número de la barra para la que se comprueba la intersección con el indicador Moving Average.

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/19335

