Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Alert Crossing Moving Average Nth Bar - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1140
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Es la señal que llega (archivo de sonido, aviso de email, Push) cuando el indicador iMA (Moving Average, MA) cruza la barra con el número N.
Parámetros de entrada:
- period of ma - período de promedio вуд штвшсфвщк Moving Average;
- ma_shift - desplazamiento del indicador Moving Average;
- ma_method - tipo del promedio del indicador Moving Average;
- applied_price - precio aplicado para el cálculo del indicador Moving Average;
- Play sound - bandera de reproducción del archivo de sonido;
- sound_filename - nombre del archivo de sonido;
- Send mail - bandera del envío del mensaje a email;
- Send notification - bandera del envío de la notificaión Push;
- N bar - número de la barra para la que se comprueba la intersección con el indicador Moving Average.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/19335
MAMACD
Estrategia a abse de iMA (Moving Average, MA) y iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD).Count of candles in interval (histogram)
Este indicador muestra el número de las barras alcistas y bajistas en un determinado intervalo.
LeadLagRelationshipTester
Script para comprobar el indicador LeadLagRelationship (https://www.mql5.com/ru/market/product/26229)ShadeOpen
El indicador marca el intervalo de tiempo establecido en los ajustes de entrada usando rectángulos de color.