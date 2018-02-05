Participe de nossa página de fãs
Count of candles in interval (histogram) - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 4694
- Avaliação:
-
- Publicado:
A contagem de barras de alta e baixa é realizado entre The number of the starting bar (barra inicial, encontra-se à direita, no gráfico) e The number of the end bar (barra final, encontra-se à esquerda, no gráfico).
Indicador com configurações starting bar (0) e end bar (5):
Possíveis aplicações: três timeframes com as mesmas configurações:
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/19328
