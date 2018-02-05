CodeBaseSeções
Indicadores

Count of candles in interval (histogram) - indicador para MetaTrader 5

Vladimir Karputov | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
4694
Avaliação:
(20)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

A contagem de barras de alta e baixa é realizado entre The number of the starting bar (barra inicial, encontra-se à direita, no gráfico) e The number of the end bar (barra final, encontra-se à esquerda, no gráfico).

Indicador com configurações starting bar (0) e end bar (5):

Count of candles in interval (histogram)

Possíveis aplicações: três timeframes com as mesmas configurações:

Count of candles in interval (histogram)

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/19328

