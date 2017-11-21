La resistencia y el apoyo se construyen según el indicador iFractals. Además, en la construcción se tiene en cuenta que Fractals puede redibujar su último resultado, por eso, siempre procesamos +5 barras adicionales:

int values_to_copy=- 1 ; if (prev_calculated== 0 ) values_to_copy=rates_total; else { values_to_copy=(rates_total-prev_calculated)+ 5 ; }

Para comparar "Resistance & Support" y "Fractals" en el simulador, lleve a cabo el siguiente proceso:

Fije "Fractals" en un gráfico limpio;

A continuación, clique el botón derecho en el gráfico → "Plantillas" → "Guardar plantilla". Introduzca "tester" como nombre de la plantilla. Como resultado, usted guardará el gráfico con el indicador "Fractals" adjunto en la plantilla "tester.tpl";

Inicie: O bien la depuración según la historia (desde el editor "MetaEditor" a través de "Ctrl" + "F5"); O bien la simulación visual (desde el terminal, en la ventana "Simulador de estrategias").



Este es el aspecto que tiene la simulación del indicador "Resistance & Support" en el simulador: