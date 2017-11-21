Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Resistance & Support - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1716
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
La resistencia y el apoyo se construyen según el indicador iFractals. Además, en la construcción se tiene en cuenta que Fractals puede redibujar su último resultado, por eso, siempre procesamos +5 barras adicionales:
//--- number of values copied from the iFractals indicator int values_to_copy=-1; //--- if it is the first start of calculation of the indicator if(prev_calculated==0) values_to_copy=rates_total; else { //--- it means that it's not the first time of the indicator calculation, and since the last call of OnCalculate() //--- for calculation not more than one bar is added //--- value "+5" - because of the feature of drawing fractals values_to_copy=(rates_total-prev_calculated)+5; }
Para comparar "Resistance & Support" y "Fractals" en el simulador, lleve a cabo el siguiente proceso:
- Fije "Fractals" en un gráfico limpio;
- A continuación, clique el botón derecho en el gráfico → "Plantillas" → "Guardar plantilla". Introduzca "tester" como nombre de la plantilla. Como resultado, usted guardará el gráfico con el indicador "Fractals" adjunto en la plantilla "tester.tpl";
- Inicie:
- O bien la depuración según la historia (desde el editor "MetaEditor" a través de "Ctrl" + "F5");
- O bien la simulación visual (desde el terminal, en la ventana "Simulador de estrategias").
Este es el aspecto que tiene la simulación del indicador "Resistance & Support" en el simulador:
