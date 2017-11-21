CodeBaseSecciones
Resistance & Support - indicador para MetaTrader 5

La resistencia y el apoyo se construyen según el indicador iFractals. Además, en la construcción se tiene en cuenta que Fractals puede redibujar su último resultado, por eso, siempre procesamos +5 barras adicionales:

//--- number of values copied from the iFractals indicator 
   int values_to_copy=-1;
//--- if it is the first start of calculation of the indicator
   if(prev_calculated==0)
      values_to_copy=rates_total;
   else
     {
      //--- it means that it's not the first time of the indicator calculation, and since the last call of OnCalculate() 
      //--- for calculation not more than one bar is added 
      //--- value "+5" - because of the feature of drawing fractals
      values_to_copy=(rates_total-prev_calculated)+5;
     }

Para comparar "Resistance & Support" y "Fractals" en el simulador, lleve a cabo el siguiente proceso:

  • Fije "Fractals" en un gráfico limpio;
  • A continuación, clique el botón derecho en el gráfico → "Plantillas" → "Guardar plantilla". Introduzca "tester" como nombre de la plantilla. Como resultado, usted guardará el gráfico con el indicador "Fractals" adjunto en la plantilla "tester.tpl";
  • Inicie:
    • O bien la depuración según la historia (desde el editor "MetaEditor" a través de "Ctrl" + "F5");
    • O bien la simulación visual (desde el terminal, en la ventana "Simulador de estrategias").

Este es el aspecto que tiene la simulación del indicador "Resistance & Support" en el simulador:

Resistance & Support

