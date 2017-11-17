Participe de nossa página de fãs
Resistance and Support - indicador para MetaTrader 5
Visualizações: 7813
- 7813
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
As linhas de resistência e suporte são desenhadas com base no indicador iFractals. O indicador leva em consideração o fato de que o último valor do Fractals pode ser redesenhado, portanto, são analisadas 5 barras adicionais:
//--- number of values copied from the iFractals indicator int values_to_copy=-1; //--- if it is the first start of calculation of the indicator if(prev_calculated==0) values_to_copy=rates_total; else { //--- it means that it's not the first time of the indicator calculation, and since the last call of OnCalculate() //--- for calculation not more than one bar is added //--- value "+5" - because of the feature of drawing fractals values_to_copy=(rates_total-prev_calculated)+5; }
Para comparar "Resistance & Support" e "Fractals" no testador de estratégias, faça o seguinte:
- Anexe "Fractals" em um gráfico em branco.
- Em seguida, clique com o botão direito do mouse no gráfico → "Modelos" → "Salvar modelo". Use "tester" para o nome do modelo. Como resultado, você salva o gráfico com o indicador Fractals anexado no modelo "testter.tpl".
- Execute:
- Ou a depuração no histórico (do MetaEditor pressionando "Ctrl" + "F5")
- Ou os testes visuais (do terminal, da janela "Strategy Tester").
O teste do indicador "Resistance & Support" no testador de estratégias é mostrado abaixo:
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/19241
