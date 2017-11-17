CodeBaseSeções
Indicadores

Resistance and Support - indicador para MetaTrader 5

Vladimir Karputov | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
7813
Avaliação:
(41)
Publicado:
Atualizado:
Publicado:
Atualizado:
As linhas de resistência e suporte são desenhadas com base no indicador iFractals. O indicador leva em consideração o fato de que o último valor do Fractals pode ser redesenhado, portanto, são analisadas 5 barras adicionais:

//--- number of values copied from the iFractals indicator 
   int values_to_copy=-1;
//--- if it is the first start of calculation of the indicator
   if(prev_calculated==0)
      values_to_copy=rates_total;
   else
     {
      //--- it means that it's not the first time of the indicator calculation, and since the last call of OnCalculate() 
      //--- for calculation not more than one bar is added 
      //--- value "+5" - because of the feature of drawing fractals
      values_to_copy=(rates_total-prev_calculated)+5;
     }

Para comparar "Resistance & Support" e "Fractals" no testador de estratégias, faça o seguinte:

  • Anexe "Fractals" em um gráfico em branco.
  • Em seguida, clique com o botão direito do mouse no gráfico → "Modelos" → "Salvar modelo". Use "tester" para o nome do modelo. Como resultado, você salva o gráfico com o indicador Fractals anexado no modelo "testter.tpl".
  • Execute:
    • Ou a depuração no histórico (do MetaEditor pressionando "Ctrl" + "F5")
    • Ou os testes visuais (do terminal, da janela "Strategy Tester").

O teste do indicador "Resistance & Support" no testador de estratégias é mostrado abaixo:

Resistance & Support

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/19241

