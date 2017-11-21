CodeBaseSecciones
Omni_Trend - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizaciones:
1035
Ranking:
(23)
Publicado:
Omni_Trend.mq5 (22.1 KB) ver
Autor real: desconocido

Indicador de tendencia del tipo NRTR con uso de media móvil y ATR.

Fig. 1. Indicador Omni_Trend

Fig. 1. Indicador Omni_Trend.

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/18717

