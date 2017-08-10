Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Get_Rich_or_Die_Trying_GBP - Asesor Experto para MetaTrader 5
- Vladimir Karputov
- 1795
-
Autor de la idea — John Smith, autor del código mq5 — barabashkakvn.
La apertura de posición solo tiene lugar rigurosamente a la hora establecida (+ desplazamiento "Additional hour"). El cálculo de las barras alcistas y bajistas tiene lugar en PERIOD_M1 (M1). Se han usado las clases de gestión de capital CMoneyFixedMargin y CMoneyFixedRisk.
Parámetros de entrada:
- Stop Loss — stop Loss
- Take Profit — take Profit
- Take Profit 2 — take Profit 2 (para el cierre programático)
- Trailing Stop — trailing
- Trailing Step — salto del trailing
- Money Management — tipo de cálculo del riesgo (tanto por ciento del margen libre o riesgo fijo)
- Risk for a deal (in percent) — tanto por ciento del riesgo
- Count bars — número de barras para el cálculo de las barras alcistas y bajistas
- Additional hour — desplazamiento en horas
- Max positions — número máximo de posiciones
Comparación del cálculo del lote del margen libre en GBPUSD,M1:
y del riesgo fijo:
Solo existe diferencia en la carga del depósito.
