Asesores Expertos

Get_Rich_or_Die_Trying_GBP - Asesor Experto para MetaTrader 5

Publicado por:
Vladimir Karputov
Visualizaciones:
1795
Ranking:
(40)
Publicado:
Actualizado:
Autor de la idea — John Smithautor del código mq5 — barabashkakvn.

La apertura de posición solo tiene lugar rigurosamente a la hora establecida (+ desplazamiento "Additional hour"). El cálculo de las barras alcistas y bajistas tiene lugar en PERIOD_M1 (M1). Se han usado las clases de gestión de capital CMoneyFixedMargin y CMoneyFixedRisk.

Parámetros de entrada:

  • Stop Loss — stop Loss
  • Take Profit — take Profit
  • Take Profit 2 — take Profit 2 (para el cierre programático)
  • Trailing Stop — trailing
  • Trailing Step — salto del trailing
  • Money Management — tipo de cálculo del riesgo (tanto por ciento del margen libre o riesgo fijo)
  • Risk for a deal (in percent) tanto por ciento del riesgo
  • Count bars — número de barras para el cálculo de las barras alcistas y bajistas
  • Additional hour — desplazamiento en horas
  • Max positions  — número máximo de posiciones

Comparación del cálculo del lote del margen libre en GBPUSD,M1:

Get_Rich_or_Die_Trying_GBP fixed_margin

y del riesgo fijo:

Get_Rich_or_Die_Trying_GBP fixed risk

Solo existe diferencia en la carga del depósito.

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/18710

