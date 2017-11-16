阻力和支撑线是根据 iFractals 指标绘制的。本指标考虑到分形指标的最后数值可能会重绘，所以会多分析5个柱:

int values_to_copy=- 1 ; if (prev_calculated== 0 ) values_to_copy=rates_total; else { values_to_copy=(rates_total-prev_calculated)+ 5 ; }

为了在策略测试器中比较 "阻力与支撑" 和 "分形" 指标, 按照下面的方法做:

在干净的图表上附加 "分形" 指标.

然后右键点击图表 → 模板 → 保存模板. 使用 "tester" 作为模板的名称. 这样，您就把附加了分形指标的图表保存到 "tester.tpl" 模板中了。

开始: 或者在历史上做调试 (在 MetaEditor 中按下 "Ctrl" + "F5") 或者可视化测试 (在终端中，从策略测试器窗口).



在策略测试器中测试 "阻力与支撑" 指标展示如下: