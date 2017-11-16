请观看如何免费下载自动交易
阻力和支撑线是根据 iFractals 指标绘制的。本指标考虑到分形指标的最后数值可能会重绘，所以会多分析5个柱:
//--- 从 iFractals 指标复制的值的数量 int values_to_copy=-1; //--- 如果是第一次开始计算指标 if(prev_calculated==0) values_to_copy=rates_total; else { //--- 它的意思是，这不是第一次进行指标的计算，而从上一次调用 OnCalculate() //--- 以来没有增加新的柱 //--- 值为 "+5" - 因为分形指标会重绘 values_to_copy=(rates_total-prev_calculated)+5; }
为了在策略测试器中比较 "阻力与支撑" 和 "分形" 指标, 按照下面的方法做:
- 在干净的图表上附加 "分形" 指标.
- 然后右键点击图表 → 模板 → 保存模板. 使用 "tester" 作为模板的名称. 这样，您就把附加了分形指标的图表保存到 "tester.tpl" 模板中了。
- 开始:
- 或者在历史上做调试 (在 MetaEditor 中按下 "Ctrl" + "F5")
- 或者可视化测试 (在终端中，从策略测试器窗口).
在策略测试器中测试 "阻力与支撑" 指标展示如下:
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/19241
