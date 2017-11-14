無料でロボットをダウンロードする方法を見る
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Resistance and Support - MetaTrader 5のためのインディケータ
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
支持線と抵抗線はiFractals指標に基づいて描画されています。指標は、フラクタルの最後の値は再描画されることを考慮して+ 5個のバーを分析します:。
//--- iFractals指標からコピーされた値の数 int values_to_copy=-1; //--- 指標計算が初めて開始された場合 if(prev_calculated==0) values_to_copy=rates_total; else { //---これは指標計算が最初ではないとともに、OnCalculate()が計算のために最後に呼び出されて以来、 //--- 多くても1バーが追加されたことを意味する //--- value "+5" - フラクタル描画の特徴のため values_to_copy=(rates_total-prev_calculated)+5; }
"Resistance & Support"と"Fractals"をストラテジーテスターで比較するには、下記を実行します。
- 新しいチャートに"Fractals"を取り付けます。
- チャートで右クリックして「テンプレート」→「テンプレート保存」に移動します。テンプレート名には"tester"を使います。結果として"tester.tpl"テンプレートにはフラクタル指標が取り付けられたチャートが保存されます。
- 開始
- 履歴をデバッグ（ MetaEditorで"Ctrl" + "F5"）、または
- 視覚的テスト（ターミナルのストラテジーテスターウィンドウ）
ストラテジーテスターの"Resistance & Support" i指標のテストは以下の通りです。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/19241
