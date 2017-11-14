コードベースセクション
Resistance and Support - MetaTrader 5のためのインディケータ

支持線と抵抗線はiFractals指標に基づいて描画されています。指標は、フラクタルの最後の値は再描画されることを考慮して+ 5個のバーを分析します:。

//--- iFractals指標からコピーされた値の数 
   int values_to_copy=-1;
//--- 指標計算が初めて開始された場合
   if(prev_calculated==0)
      values_to_copy=rates_total;
   else
     {
      //---これは指標計算が最初ではないとともに、OnCalculate()が計算のために最後に呼び出されて以来、 
      //--- 多くても1バーが追加されたことを意味する 
      //--- value "+5" - フラクタル描画の特徴のため
      values_to_copy=(rates_total-prev_calculated)+5;
     }

"Resistance & Support"と"Fractals"をストラテジーテスターで比較するには、下記を実行します。

  • 新しいチャートに"Fractals"を取り付けます。
  • チャートで右クリックして「テンプレート」→「テンプレート保存」に移動します。テンプレート名には"tester"を使います。結果として"tester.tpl"テンプレートにはフラクタル指標が取り付けられたチャートが保存されます。
  • 開始
    • 履歴をデバッグ（ MetaEditorで"Ctrl" + "F5"）、または
    • 視覚的テスト（ターミナルのストラテジーテスターウィンドウ）

ストラテジーテスターの"Resistance & Support" i指標のテストは以下の通りです。

Resistance & Support

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/19241

