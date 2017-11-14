支持線と抵抗線はiFractals指標に基づいて描画されています。指標は、フラクタルの最後の値は再描画されることを考慮して+ 5個のバーを分析します:。

int values_to_copy=- 1 ; if (prev_calculated== 0 ) values_to_copy=rates_total; else { values_to_copy=(rates_total-prev_calculated)+ 5 ; }

"Resistance & Support"と"Fractals"をストラテジーテスターで比較するには、下記を実行します。

新しいチャートに"Fractals"を取り付けます。

チャートで右クリックして「テンプレート」→「テンプレート保存」に移動します。テンプレート名には"tester"を使います。結果として"tester.tpl"テンプレートにはフラクタル指標が取り付けられたチャートが保存されます。

開始 履歴をデバッグ（ MetaEditorで"Ctrl" + "F5"）、または 視覚的テスト（ターミナルのストラテジーテスターウィンドウ）



ストラテジーテスターの"Resistance & Support" i指標のテストは以下の通りです。