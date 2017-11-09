Die Unterstützungs- und Widerstandslinien werden auf Basis des Indikators iFractals (Fractals) gezeichnet. Der Indikator berücksichtigt, dass der letzte Fraktal sich jederzeit ändern kann (redrawing), daher werden +5 zusätzliche Bars analysiert:

int values_to_copy=- 1 ; if (prev_calculated== 0 ) values_to_copy=rates_total; else { values_to_copy=(rates_total-prev_calculated)+ 5 ; }

Um "Resistance & Support" und "Fractals" im Strategie Tester zu vergleichen, machen Sie Folgendes:

Starten Sie "Fractals" auf einem leeren Chart.

Dann mit einem Rechts-Klick: Chart → Templates → Save Template. Verwenden Sie den Namen "tester" für dieses Template. Als Ergebnis speichern Sie das Chart inklusive des Indikators Fractals im Template "tester.tpl".

Start: Entweder über den Debugger (aus dem MetaEditor durch Drücken von "Ctrl" + "F5") Oder Testen im Visuellen Modus (über das Terminal im Fenster des Strategie Testers).



Der Test des Indikators "Resistance & Support" im Strategie Tester wird unten gezeigt: