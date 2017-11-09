und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Resistance & Support - Indikator für den MetaTrader 5
- 2678
Die Unterstützungs- und Widerstandslinien werden auf Basis des Indikators iFractals (Fractals) gezeichnet. Der Indikator berücksichtigt, dass der letzte Fraktal sich jederzeit ändern kann (redrawing), daher werden +5 zusätzliche Bars analysiert:
//--- number of values copied from the iFractals indicator int values_to_copy=-1; //--- if it is the first start of calculation of the indicator if(prev_calculated==0) values_to_copy=rates_total; else { //--- it means that it's not the first time of the indicator calculation, and since the last call of OnCalculate() //--- for calculation not more than one bar is added //--- value "+5" - because of the feature of drawing fractals values_to_copy=(rates_total-prev_calculated)+5; }
Um "Resistance & Support" und "Fractals" im Strategie Tester zu vergleichen, machen Sie Folgendes:
- Starten Sie "Fractals" auf einem leeren Chart.
- Dann mit einem Rechts-Klick: Chart → Templates → Save Template. Verwenden Sie den Namen "tester" für dieses Template. Als Ergebnis speichern Sie das Chart inklusive des Indikators Fractals im Template "tester.tpl".
- Start:
- Entweder über den Debugger (aus dem MetaEditor durch Drücken von "Ctrl" + "F5")
- Oder Testen im Visuellen Modus (über das Terminal im Fenster des Strategie Testers).
Der Test des Indikators "Resistance & Support" im Strategie Tester wird unten gezeigt:
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/19241
Ein Beispiel für ein Template für die Entwicklung automatischer Handelssysteme.