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Resistance and Support - индикатор для MetaTrader 5
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Сопротивление и поддержка строятся по индикатору iFractals. При этом в построении учитывается, что Fractals может перерисовать последнее свое значение - поэтому всегда обрабатываем +5 дополнительных баров:
//--- number of values copied from the iFractals indicator int values_to_copy=-1; //--- if it is the first start of calculation of the indicator if(prev_calculated==0) values_to_copy=rates_total; else { //--- it means that it's not the first time of the indicator calculation, and since the last call of OnCalculate() //--- for calculation not more than one bar is added //--- value "+5" - because of the feature of drawing fractals values_to_copy=(rates_total-prev_calculated)+5; }
Чтобы сравнить "Resistance and Support" и "Fractals" в тестере проделайте следующую процедуру:
- На чистый график прикрепите индикатор "Fractals";
- Далее правый клик мышки на графике → "Шаблоны" → "Сохранить шаблон". В качестве имени шаблона введите "tester". В итоге вы сохраните график с прикрепленным индикатором "Fractals" в шаблоне "tester.tpl";
- Запустите:
- Либо отладку на истории (из редактора "MetaEditor" через "Ctrl" + "F5");
- Либо визуальное тестирование (из терминала, из окна "Тестер стратегий").
Вот как выглядит тестирование индикатора "Resistance and Support" в тестере:
Торговая система на основе iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) и iStochastic (Stochastic Oscillator)Nova
Эксперт проверяет, в какую сторону движется цена за последние 10 секунд, и открывает позицию в соответствии с движением. Выставляет Stop Loss и Take Profit.
Отображение областей, в которых индикатор MACD пересекает нулевую линию.Абстрактный торговый робот - паттерн ООП
Пример шаблона для проектирования автоматических торговых систем (АТС).