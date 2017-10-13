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Индикаторы

Resistance and Support - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
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Просмотров:
5207
Рейтинг:
(41)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
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Сопротивление и поддержка строятся по индикатору iFractals. При этом в построении учитывается, что Fractals может перерисовать последнее свое значение - поэтому всегда обрабатываем +5 дополнительных баров:

//--- number of values copied from the iFractals indicator 
   int values_to_copy=-1;
//--- if it is the first start of calculation of the indicator
   if(prev_calculated==0)
      values_to_copy=rates_total;
   else
     {
      //--- it means that it's not the first time of the indicator calculation, and since the last call of OnCalculate() 
      //--- for calculation not more than one bar is added 
      //--- value "+5" - because of the feature of drawing fractals
      values_to_copy=(rates_total-prev_calculated)+5;
     }

Чтобы сравнить "Resistance and Support" и "Fractals" в тестере проделайте следующую процедуру:

  • На чистый график прикрепите индикатор "Fractals";
  • Далее правый клик мышки на графике → "Шаблоны" → "Сохранить шаблон". В качестве имени шаблона введите "tester". В итоге вы сохраните график с прикрепленным индикатором "Fractals" в шаблоне "tester.tpl";
  • Запустите:
    • Либо отладку на истории (из редактора "MetaEditor" через "Ctrl" + "F5");
    • Либо визуальное тестирование (из терминала, из окна "Тестер стратегий").

Вот как выглядит тестирование индикатора "Resistance and Support" в тестере:

Resistance & Support

MACD Stochastic MACD Stochastic

Торговая система на основе iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) и iStochastic (Stochastic Oscillator)

Nova Nova

Эксперт проверяет, в какую сторону движется цена за последние 10 секунд, и открывает позицию в соответствии с движением. Выставляет Stop Loss и Take Profit.

MACD Crossing the zero level MACD Crossing the zero level

Отображение областей, в которых индикатор MACD пересекает нулевую линию.

Абстрактный торговый робот - паттерн ООП Абстрактный торговый робот - паттерн ООП

Пример шаблона для проектирования автоматических торговых систем (АТС).