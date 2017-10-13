Сопротивление и поддержка строятся по индикатору iFractals. При этом в построении учитывается, что Fractals может перерисовать последнее свое значение - поэтому всегда обрабатываем +5 дополнительных баров:

int values_to_copy=- 1 ; if (prev_calculated== 0 ) values_to_copy=rates_total; else { values_to_copy=(rates_total-prev_calculated)+ 5 ; }

Чтобы сравнить "Resistance and Support" и "Fractals" в тестере проделайте следующую процедуру:

На чистый график прикрепите индикатор "Fractals";

Далее правый клик мышки на графике → "Шаблоны" → "Сохранить шаблон". В качестве имени шаблона введите "tester". В итоге вы сохраните график с прикрепленным индикатором "Fractals" в шаблоне "tester.tpl";

Запустите: Либо отладку на истории (из редактора "MetaEditor" через "Ctrl" + "F5"); Либо визуальное тестирование (из терминала, из окна "Тестер стратегий").



Вот как выглядит тестирование индикатора "Resistance and Support" в тестере: