Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
BlauCMI - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2154
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Эргодический CMI-осциллятор из книги Уильяма Блау "Моментум, направленность и расхождение", реализованный в виде цветной гистограммы.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Индикатор BlauCMI
Три гладких быстрых цифровых фильтра JFATL с трех различных таймфреймов отображаются на одном графике.Ergodic_Ticks_Volume_Indicator
Один из индикаторов тикового объема с многократными EMA-усреднениями Уильяма Блау.
Набор целевых уровней поддержки/сопротивления для прогнозируемого движения цены.iBarShift
Многие ищут функцию iBarShift, которая была в языке MQL4. В языке MQL5 ее нет, но есть все возможности для ее реализации в виде библиотеки.