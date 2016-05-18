CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

BlauCMI - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
787
Rating:
(19)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
blaucmi.mq5 (8.74 KB) ansehen
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (138.8 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Ergodischer CMI Oszillator von William Blau's "Momentum, Direction, and Divergence" implementiert als Farbhistogramm.

Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen(müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung von Klassen wurde ausführlich im Artikel "Mitteln von Kursreihen für sofortige Berechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.

BlauCMI Indikator

BlauCMI Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1922

Gleitender Durchschnitt Gleitender Durchschnitt

Der Gleitende Durchschnitt Expert Advisor handelt bei der Kreuzung der gleitenden Durchschnitte.

Ergodic_Ticks_Volume_Indicator Ergodic_Ticks_Volume_Indicator

Einer der Indikatoren des Tickvolumens mit mehreren EMAs von William Blau.

Math-System Math-System

Eine Menge von Zielunterstützungs-/widerstandslevels für die vorhergesagte Preisbewegung.

BlauCMomentum BlauCMomentum

Kerzen Momentum mit dreifacher EMA Mittelung.