BlauCMI - Indikator für den MetaTrader 5
Ergodischer CMI Oszillator von William Blau's "Momentum, Direction, and Divergence" implementiert als Farbhistogramm.
Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen(müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung von Klassen wurde ausführlich im Artikel "Mitteln von Kursreihen für sofortige Berechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.
BlauCMI Indikator
