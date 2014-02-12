代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

BlauCMI - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1422
等级:
(19)
已发布:
已更新:
blaucmi.mq5 (8.74 KB) 预览
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (138.8 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

遍历式CMI 振荡指标, 来自于 William Blau 的 "动量, 方向和分离(Momentum, Direction, and Divergence)", 实现为彩色柱形图.

本指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 库中的类 (必须复制到 terminal_data_folder\MQL5\Include). 类的使用已经在文章"不使用额外的缓冲区，为中间计算进行系列价格的平均化"中详细描述.

BlauCMI 指标

BlauCMI 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1922

移动平均(Moving Average) 移动平均(Moving Average)

移动平均EA交易在价格与MA交叉时进行交易.

Ergodic_Ticks_Volume 指标 Ergodic_Ticks_Volume 指标

William Blau 的多重EMA订单交易量指标之一.

Math-System Math-System

为预测价格变动的一系列目标支撑/阻力水平.

DigitalF-T01 DigitalF-T01

带有一条参考线的快速趋势数据过滤器, 以云的形式实现.