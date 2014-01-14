CodeBaseSecciones
KalmanFilter - indicador para MetaTrader 5

Publicado por:
Nikolay Kositsin
Visualizaciones:
1185
Ranking:
(18)
Publicado:
Actualizado:
Autor real:

iziogas

El indicador visualiza una línea adaptativa rápida que permite evaluar una línea de tendencia.

El indicador se implementó inicialmente en MQL4 y se publicó en CodeBase en mql4.com 14.09.2007.

KalmanFilter indicator

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/762

