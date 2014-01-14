Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
KalmanFilter - indicador para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Nikolay Kositsin
- Visualizaciones:
- 1185
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor real:
iziogas
El indicador visualiza una línea adaptativa rápida que permite evaluar una línea de tendencia.
El indicador se implementó inicialmente en MQL4 y se publicó en CodeBase en mql4.com 14.09.2007.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/762
J_TPO_Velocity
El típico oscilador no normalizado, visualizado en un histograma de colores.StoDiv
Este típico indicador de señal se basa en el oscilador Estocástico y en indicadores técnicos Fractales.