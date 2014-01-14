Mira cómo descargar robots gratis
JCFBaux - indicador para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Nikolay Kositsin
- Visualizaciones:
- 1004
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
Real author:
Weld
Description:
The oscillator consisting of Momentums series.
This indicator was first implemented in MQL4 and published in CodeBase at mql4.com 14.09.2007.
Image:
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/760
