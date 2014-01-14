CodeBaseSecciones
JCFBaux - indicador para MetaTrader 5

Publicado por:
Nikolay Kositsin
Visualizaciones:
1004
Ranking:
(15)
Publicado:
Actualizado:
jcfbaux.mq5 (9.97 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
Real author:

Weld

Description:

The oscillator consisting of Momentums series.

This indicator was first implemented in MQL4 and published in CodeBase at mql4.com 14.09.2007.

Image:

JCFBaux indicator

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/760

