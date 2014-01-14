CodeBaseSecciones
J_TPO_Velocity - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
El típico oscilador no normalizado, visualizado en un histograma de colores.

Indicador J_TPO_Velocity

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/763

StoDiv StoDiv

Este típico indicador de señal se basa en el oscilador Estocástico y en indicadores técnicos Fractales.

BuySell BuySell

Este indicador muestra los niveles de "máximo soporte y resistencia" de la tendencia actual. Los cambios de tendencia se muestra con rectángulos de color, La dirección de la tendencia está indicada con puntos de colores.

KalmanFilter KalmanFilter

El indicador visualiza una línea adaptativa rápida que permite evaluar una línea de tendencia.

BlauCMI BlauCMI

El oscilador ergódico CMI como un histograma de color.