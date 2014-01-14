CodeBaseSecciones
al bolsillo
Prueba de OpenCL - script para MetaTrader 5

Renat Fatkhullin
1271
(40)
opencltest.mq5 (8.82 KB) ver
A partir de build 581, se ha añadido soporte nativo de la interfaz OpenCL para el uso de las capacidades de la GPU.

He aquí un pequeño ejemplo práctico del cálculo fractal de Mandelbrot en OpenCL. El OpenCL acelera cálculos de fractal hasta 100 veces, aproximadamente, en comparación con los cálculos de la CPU.


Mandelbrot creado en MQL5, generado mediante OpenCL


Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/825

