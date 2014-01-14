Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Prueba de OpenCL - script para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Renat Fatkhullin
- Visualizaciones:
- 1271
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
A partir de build 581, se ha añadido soporte nativo de la interfaz OpenCL para el uso de las capacidades de la GPU.
He aquí un pequeño ejemplo práctico del cálculo fractal de Mandelbrot en OpenCL. El OpenCL acelera cálculos de fractal hasta 100 veces, aproximadamente, en comparación con los cálculos de la CPU.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/825
The oscillator consisting of Momentums series.BlauCMI
El oscilador ergódico CMI como un histograma de color.
En esta versión de Chande Momentum Oscillator el precio suavizado se utiliza para los cálculos.Ultra Spearman Rank Correlation
Este indicador de tendencia se basa en los valores del indicador SpearmanRankCorrelation y el análisis de sus líneas de señal. El histograma de color depende de la dirección de la tendencia, la anchura del histograma depende de la fuerza de la tendencia.