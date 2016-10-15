コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

BlauCMI - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
846
評価:
(19)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
blaucmi.mq5 (8.74 KB) ビュー
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (138.8 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

色ヒストグラムとして実装されたウィリアムブラウの「Momentum, Direction, and Divergence（モメンタム、方向、および発散）」からのエルゴード的CMIオシレータ

この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

BlauCMI指標

BlauCMI指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1922

Ergodic_Ticks_Volume_Indicator Ergodic_Ticks_Volume_Indicator

ウィリアムブラウによる複数の EMAを持つティックボリューム指標の1つ

Ticks_Volume_Indicator Ticks_Volume_Indicator

計算にティックボリュームを使用する指標

Math-System Math-System

予測された価格の動きのためのターゲット支持/抵抗レベルのセット。<

BlauCMomentum BlauCMomentum

三重EMA平均を持つローソク足モメンタム