私たちのファンページに参加してください
BlauCMI - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 846
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
色ヒストグラムとして実装されたウィリアムブラウの「Momentum, Direction, and Divergence（モメンタム、方向、および発散）」からのエルゴード的CMIオシレータ
この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。
BlauCMI指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1922
