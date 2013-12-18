O oscilador CMI ergódico de "Momentum, direção e Divergência" de William Blau, implementado como um histograma de colorido.

O indicador utiliza as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (devem ser copiados para o terminal_data_folder\MQL5\Include). A utilização das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Indicador BlauCMI