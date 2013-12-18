CodeBaseSections
BlauCMI - indicator for MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português
O oscilador CMI ergódico de "Momentum, direção e Divergência" de William Blau, implementado como um histograma de colorido.

O indicador utiliza as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (devem ser copiados para o terminal_data_folder\MQL5\Include). A utilização das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Indicador BlauCMI

Translated from Russian by MetaQuotes Ltd.
Original code: https://www.mql5.com/ru/code/1922

WidnersOscilator WidnersOscilator

A normalized oscillator of two curves, similar to the Aroon indicator.

Ergodic_Ticks_Volume_Indicator Ergodic_Ticks_Volume_Indicator

One of the indicators of tick volume with multiple EMAs by William Blau.

BlauCMomentum BlauCMomentum

A candlestick momentum with a triple EMA averaging.

BlauCSI BlauCSI

The Candle Stochastic Index indicator implemented in the form of a color histogram.