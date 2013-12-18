Join our fan page
BlauCMI - indicator for MetaTrader 5
- 4847
O oscilador CMI ergódico de "Momentum, direção e Divergência" de William Blau, implementado como um histograma de colorido.
O indicador utiliza as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (devem ser copiados para o terminal_data_folder\MQL5\Include). A utilização das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".
Indicador BlauCMI
Translated from Russian by MetaQuotes Ltd.
Original code: https://www.mql5.com/ru/code/1922
A normalized oscillator of two curves, similar to the Aroon indicator.Ergodic_Ticks_Volume_Indicator
One of the indicators of tick volume with multiple EMAs by William Blau.
A candlestick momentum with a triple EMA averaging.BlauCSI
The Candle Stochastic Index indicator implemented in the form of a color histogram.