Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Ergodic_Ticks_Volume_Indicator - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2801
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Реальный автор:
Profitrader
Один из индикаторов тикового объема с многократными EMA-усреднениями Уильяма Блау.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 08.02.2008.
Индикатор Ergodic_Ticks_Volume_Indicator
Три скользящих средних с трех различных таймфреймов на одном графике.Ticks_Volume_Indicator
Индикатор, использующий в своих расчетах тиковый объем.
Три гладких быстрых цифровых фильтра JFATL с трех различных таймфреймов отображаются на одном графике.BlauCMI
Эргодический CMI-осциллятор в виде цветной гистограммы.