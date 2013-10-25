Реальный автор:

Profitrader

Один из индикаторов тикового объема с многократными EMA-усреднениями Уильяма Блау.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 08.02.2008.

Индикатор Ergodic_Ticks_Volume_Indicator